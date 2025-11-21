Advertisement

لبنان

أحمد الحريري: لا نهوض ولا مستقبل من دون "لبنان أولاً"

Lebanon 24
21-11-2025 | 05:39
كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على منصة "أكس"، في ذكرى الاستقلال اليوم: "بين إرادة النهوض التي آمن بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ورؤية المستقبل التي يؤمن بها الرئيس سعدالحريري، الخلاصة واحدة لـ"معادلة لبنانية خالصة":  لا نهوض من دون استقلال. ولا استقلال من دون مستقبل. ولا مستقبل، ولا استقلال، ولا نهوض، من دون "لبنان أولاً" .. "الدولة أولاً" .. "العروبة أولاً"".
وأرفق ما كتبه ببوستر خاص لـ"تيار المستقبل" في المناسبة كُتب عليه : الاستقلال .. بـ"لبنان أولاً".
