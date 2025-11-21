المركز اللبناني للدراسات طالب وزير الإعلام بحماية الصحافيين

Advertisement

وجه رئيس للدراسات والحريات الإعلامية كتابًا رسميًا إلى المحامي د. على خلفية الاعتداء الذي تعرّض له الإعلامي مروان قدّوم أثناء تغطيته انتخابات ، في حادثة" أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية".وأشار المركز في كتابه إلى أنّ "الاعتداء، الذي وقع قبل صدور نتائج الانتخابات، يُعدّ انتهاكًا مباشرًا لحرية العمل الصحافي ومحاولة للتأثير على المناخ الانتخابي، وهو ما يشكّل سابقة خطيرة داخل نقابة يُفترض أن تكون نموذجًا لاحترام القانون".وأوضح أنّ" توجيه الكتاب إلى الوزير يأتي انطلاقًا من قيمه المهنية والقانونية ودوره المعروف في الدفاع عن الحريات العامة، لا سيما حرية الإعلام"، مؤكدًا أنّ" الوزارة تحت قيادته قادرة على اتخاذ خطوات حازمة للحدّ من هذه التجاوزات".وطالب المركز "بمتابعة القضية بشكل مباشر، واتخاذ موقف واضح يضمن حماية الإعلاميين خلال تغطياتهم، خصوصًا في الاستحقاقات التي تتطلّب أعلى درجات الشفافية والأمان".وختم شعنين بالقول:" إن حماية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، بل ركيزة أساسية لصون العملية الديموقراطية"، معبرًا عن ثقته بأن" الوزير مرقص سيتعاطى مع الحادثة بالجدية والصرامة اللازمتين".