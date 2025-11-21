رجي يضع إكليل زهر على ضريح الرئيس كميل شمعون

Advertisement

وضع والمغتربين يوسف رجي، في اطار تكريم رجالات لمناسبة الذكرى ال82 للاستقلال، اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الراحل كميل في دير القمر باسم ، بحضور "الوطنيين الأحرار" النائب كميل شمعون ووفد من قيادة الحزب، وممثل العميد صوفيا، ورئيس بلدية دير القمر ناجي جرمانوس واعضاء من المجلسين البلدي والاختياري.وبعد استعراض ثلة من الجيش على مدخل الضريح وضع ممثل رئيس الجمهورية الإكليل وجرى عزف لحن الموتى.