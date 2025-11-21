Advertisement

لبنان

رجي يضع إكليل زهر على ضريح الرئيس كميل شمعون

Lebanon 24
21-11-2025 | 06:04
وضع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في اطار تكريم رجالات الاستقلال لمناسبة الذكرى ال82 للاستقلال، اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الراحل كميل شمعون في دير القمر باسم الجمهورية اللبنانية ، بحضور رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب كميل دوري شمعون ووفد من قيادة الحزب، وممثل قيادة الجيش العميد جورج صوفيا، ورئيس بلدية دير القمر ناجي جرمانوس واعضاء من المجلسين البلدي والاختياري. 
وبعد استعراض ثلة من الجيش على مدخل الضريح وضع ممثل رئيس الجمهورية الإكليل وجرى عزف لحن الموتى.
