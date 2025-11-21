Advertisement

مسعد خلال زيارته قائد الجنوب الإقليمي: حماية الأهالي أولوية في مواجهة السرقات

21-11-2025 | 06:33
زار النائب شربل مسعد، قائد منطقة الجنوب الإقليمية العميد أحمد أبو ضاهر، مؤكدا تقديره لجهود قوى الأمن في حماية الاستقرار.
وتم التطرق إلى الأوضاع العامة و السرقات التي حصلت في بعض قرى قضاء جزين ، حيث شدد مسعد على "ضرورة تكثيف الدوريات واتخاذ إجراءات حازمة لردع الفاعلين وحماية الأهالي.

وأجرى العميد أبو ضاهر الإتصالات اللازمة في ما خص هذا الموضوع.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24