مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان يرتفع 3.23% في تشرين الأول 2025

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لشهر تشرين الأول 2025 ارتفاعا وقدره 3.23 في المئة بالنسبة لشهر أيلول 2025. كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهر تشرين الأول 2025 نسبة 16.42 في المئة، مقارنة بشهر تشرين الأول من العام 2024.أما التغير الشهري، لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تشرين الأول على صعيد المحافظات ، فقد سجل النسب الآتية:– إرتفاعا في محافظة وقدره 2.62 في المئة.– إرتفاعا في وقدره 3.94 في المئة.– إرتفاعا في وقدره 2.55 في المئة.- إرتفاعا في محافظة وقدره 2.69 في المئة.– إرتفاعا في وقدره 2.86 في المئة.– ارتفاعا في وقدره 2.18 في المئة.يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .