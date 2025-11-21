Advertisement

لبنان

مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان يرتفع 3.23% في تشرين الأول 2025

Lebanon 24
21-11-2025 | 07:08
Doc-P-1445016-638993310062267019.png
Doc-P-1445016-638993310062267019.png photos 0
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الأول 2025 ارتفاعا وقدره 3.23 في المئة بالنسبة لشهر أيلول 2025. كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهر تشرين الأول 2025 نسبة 16.42 في المئة، مقارنة بشهر تشرين الأول من العام 2024. 
أما التغير الشهري، لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تشرين الأول على صعيد المحافظات ، فقد سجل النسب الآتية:

– إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2.62 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 3.94 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2.55 في المئة.
- إرتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2.69 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 2.86 في المئة.
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2.18 في المئة.

يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www . 
