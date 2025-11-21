نقابة وسطاء التأمين نظمت ندوة حول التأمين الصحي لعام 2025

Advertisement

نظمت نقابة وسطاء التأمين في /LIBS ، ندوة عن التأمين الصحي لعام 2025 في Qubic Square – في ، بمشاركة على هيئات الضمان، في لبنان / ACAL ، شركات إدارة الطرف الثالث / TPAs ، وعدد من شركات التأمين، إضافة إلى أعضاء النقابة.تناولت الندوة مجموعة من المحاور الأساسية في مجال التأمين الصحي، من بينها الملخصات، ال GR، فترات المراقبة والانتظار، والاستمرارية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع كإرتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتعقيد المطالبات والاستدامة.كما تمّ عرض آخر المستجدات المتعلقة ببوليصة التأمين الصحي الجماعية التابعة لـLIBS، وتسليط الضوء على المزايا المتنامية التي تقدّمها للوسطاء.ووجّهت النقابة شكرها لشركة SNA للتأمين على دعمها ورعايتها للندوة، ولجميع المشاركين على حضورهم وتفاعلهم. وأكدت "التزامها المستمر بدعم دور الوسيط وتعزيز قطاع تأميني أكثر قوة واستدامة في لبنان".