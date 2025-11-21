Advertisement

لبنان

نقابة وسطاء التأمين نظمت ندوة حول التأمين الصحي لعام 2025

Lebanon 24
21-11-2025 | 07:54
نظمت نقابة وسطاء التأمين في لبنان /LIBS ، ندوة عن التأمين الصحي لعام 2025 في Qubic Square – في سن الفيل، بمشاركة لجنة الرقابة على هيئات الضمان، جمعية شركات الضمان في لبنان / ACAL ، شركات إدارة الطرف الثالث / TPAs ، وعدد من شركات التأمين، إضافة إلى أعضاء النقابة.
تناولت الندوة مجموعة من المحاور الأساسية في مجال التأمين الصحي، من بينها الملخصات، ال GR، فترات المراقبة والانتظار، والاستمرارية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع كإرتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتعقيد المطالبات والاستدامة.

كما تمّ عرض آخر المستجدات المتعلقة ببوليصة التأمين الصحي الجماعية التابعة لـLIBS، وتسليط الضوء على المزايا المتنامية التي تقدّمها للوسطاء.

ووجّهت النقابة شكرها لشركة SNA للتأمين على دعمها ورعايتها للندوة، ولجميع المشاركين على حضورهم وتفاعلهم. وأكدت "التزامها المستمر بدعم دور الوسيط وتعزيز قطاع تأميني أكثر قوة واستدامة في لبنان". 
(الوكالة الوطنية)
