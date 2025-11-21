نصر الدين وضع إكليل زهر على ضريح الرئيس صبري حمادة

Advertisement

وضع العامة ركان اكليلا من الزهر باسم على رجل رئيس مجلس النواب الاسبق صبري حمادة في .وللمناسبة قدمت ثلة من السلاح والتحية العسكرية إحتفاء بالمناسبة .وانشد عدد من طلاب المدارس والاطفال باللباس العسكري رافعين الاعلام النشيد الوطني اللبناني. (الوكالة الوطنية)