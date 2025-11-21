28
لبنان
نصر الدين وضع إكليل زهر على ضريح الرئيس صبري حمادة
Lebanon 24
21-11-2025
|
08:13
photos
وضع
وزير الصحة
العامة ركان
نصر الدين
اكليلا من الزهر باسم
الجمهورية اللبنانية
على
ضريح
رجل
الاستقلال
رئيس مجلس النواب الاسبق صبري حمادة في
الهرمل
.
وللمناسبة قدمت ثلة من
الجيش اللبناني
السلاح والتحية العسكرية إحتفاء بالمناسبة .
وانشد عدد من طلاب المدارس والاطفال باللباس العسكري رافعين الاعلام
اللبنانية
النشيد الوطني اللبناني. (الوكالة الوطنية)
