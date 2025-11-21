Advertisement

لبنان

نصر الدين وضع إكليل زهر على ضريح الرئيس صبري حمادة

Lebanon 24
21-11-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1445051-638993349728027041.png
Doc-P-1445051-638993349728027041.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وضع وزير الصحة العامة ركان نصر الدين اكليلا من الزهر  باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح رجل الاستقلال رئيس مجلس النواب الاسبق صبري حمادة  في الهرمل.
Advertisement

وللمناسبة قدمت ثلة من الجيش اللبناني السلاح والتحية العسكرية إحتفاء بالمناسبة .

وانشد عدد من طلاب المدارس والاطفال باللباس العسكري رافعين الاعلام اللبنانية النشيد الوطني اللبناني. (الوكالة الوطنية)

 
مواضيع ذات صلة
رجي يضع إكليل زهر على ضريح الرئيس كميل شمعون
lebanon 24
21/11/2025 16:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم
lebanon 24
21/11/2025 16:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن وضع إكليل على ضريح فؤاد شهاب في غزير
lebanon 24
21/11/2025 16:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر وضع إكليلا من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الرئيس حبيب ابو شهلا
lebanon 24
21/11/2025 16:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية اللبنانية

الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

وزير الصحة

الاستقلال

نصر الدين

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2025-11-21
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24