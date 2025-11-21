الرهان على تدخل عون

Advertisement

كتبت" الشرق الاوسط": المبارزة الدستورية بشأن الانتخابات النيابية لن تستمر طويلاً؛ لأن الرئيس جوزاف عون سيتدخل في الوقت المناسب للتوصل لتسوية لا بد منها، ما دام أن الرئيس وخصومه مع إجراء الانتخابات في موعدها، إلا إذا لجأت لتوسعة الحرب بتقطيعها بالنار أوصال البلد، ما يعكّر أجواء إتمامها.ويتردد أن عون اتخذ قراره بالتدخل حرصاً منه على إجراء الانتخابات في موعدها التزاماً منه بما تعهد به في خطاب القسم، لكنه يتحرك بعيداً عن الأضواء لإنضاج الظروف أمام إنجازها، علماً بأن إجراء الانتخابات على أساس القانون الناجز حالياً، والذي يتمسك به ومعه «حزب الله» و« الحر»، بحاجة لتعديل في جلسة تشريعية تؤدي لتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة، وصرف النظر عن تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد، في مقابل حصر اقتراع المغتربين بمجيئهم إلى للمشاركة بالعملية ، على أن تؤجل إذا استدعت الضرورة لأوائل الصيف.