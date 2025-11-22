Advertisement

لبنان

مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على تجمع لشبان في بلدة شقرا... وتسجيل إصابات

Lebanon 24
22-11-2025 | 00:40
تم تسجيل 5 إصابات بين المدنيين جرّاء انفجار يُرجّح أنه ناجم عن قنبلة صوتية ألقتها طائرة إسرائيلية مسيّرة ليلا على تجمّع لشبان في بلدة شقرا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
لبنان 24

إسرائيل

لبنان

