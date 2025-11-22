مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على تجمع لشبان في بلدة شقرا... وتسجيل إصابات

تم تسجيل 5 إصابات بين المدنيين جرّاء انفجار يُرجّح أنه ناجم عن قنبلة صوتية ألقتها طائرة إسرائيلية مسيّرة ليلا على تجمّع لشبان في بلدة شقرا، وفق ما أفادت مندوبة " ".

