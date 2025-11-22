Advertisement

لبنان

إقتراح نيابي انتخابي قيد الاعداد وهذه تفاصيله

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1445293-638993959726738234.jpg
Doc-P-1445293-638993959726738234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر سياسي مطّلع على عمل مجلس النواب إن أمرًا ما يُحضَّر في ما يخص السعي إلى تأجيل الانتخابات النيابية. 
وفي هذا الإطار، اشار المصدر أن النائب العكّاري سجيع عطية، منفردًا وليس ضمن "تكتل الاعتدال الوطني"، أنجز اقتراح قانون تمديد الانتخابات النيابية، وسيتقدّم به إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عندما تدعو الحاجة، أي في مطلع العام المقبل، كما أفاد المصدر الذي أكّد أن مدة التمديد في هذا الاقتراح تتجاوز السنة
Advertisement
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات النيابية وحديث عن إقتراح بالتأجيل سنة
lebanon 24
22/11/2025 16:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لن أترشح في الانتخابات النيابية المقبلة وموضوع دعم مرشحين أو لائحة قيد البحث
lebanon 24
22/11/2025 16:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد عسكري من رام الله الى بيروت وورقة موحّدة لـ"فلسطينيّي لبنان" قيد الاعداد
lebanon 24
22/11/2025 16:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إهتمام سعودي بتفاصيل الإنتخابات النيابيّة وتكوين كتلة سنيّة مُتجانسة
lebanon 24
22/11/2025 16:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الاعتدال الوطني

الأمانة العامة

سجيع عطية

نائب ال

عطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:10 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24