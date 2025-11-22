إقتراح نيابي انتخابي قيد الاعداد وهذه تفاصيله

Advertisement

قال مصدر سياسي مطّلع على عمل مجلس النواب إن أمرًا ما يُحضَّر في ما يخص السعي إلى تأجيل الانتخابات النيابية.وفي هذا الإطار، اشار المصدر أن النائب العكّاري ، منفردًا وليس ضمن "تكتل "، أنجز اقتراح قانون تمديد الانتخابات النيابية، وسيتقدّم به إلى لمجلس النواب عندما تدعو الحاجة، أي في مطلع العام المقبل، كما أفاد المصدر الذي أكّد أن مدة التمديد في هذا الاقتراح تتجاوز السنة