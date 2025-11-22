Advertisement

لبنان

معركة بلدية حامية و"إذا شاطرين يَأَمّنوا النصاب"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
22-11-2025 | 01:30
اشار  مصدر معني بالشؤون البلدية إلى أنه بالرغم من فوز مرشّح "القوات اللبنانية" رئيس بلدية لبعا  الدكتور بسام رومانوس برئاسة اتحاد بلديات جزين قبل أشهر، إلا أن أي اجتماع تنسيقي أو تنموي أو روتيني لهذا الاتحاد لم يحصل حتى الساعة. 
وأشار المصدر إلى أن النصاب لم يكتمل ولو لمرة واحدة بالرغم من عدد من الدعوات المتكرّرة للاجتماع. ويشير المصدر إلى أن النصف زائدا واحدا غير مؤمّن بسبب السياسة، لكون معركة الاتحاد حينها أخذت طابعًا سياسيًا قاسيًا ممّا انعكس سلبًا على عمل الاتحاد وإنتاجيته. 
ونقل المصدر عن نائب سابق قوله: "إذا شاطرين يَأَمّنوا النصاب". 
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

