اشار مصدر معني بالشؤون البلدية إلى أنه بالرغم من فوز مرشّح " " رئيس بلدية لبعا الدكتور بسام برئاسة قبل أشهر، إلا أن أي اجتماع تنسيقي أو تنموي أو روتيني لهذا الاتحاد لم يحصل حتى الساعة.وأشار المصدر إلى أن النصاب لم يكتمل ولو لمرة واحدة بالرغم من عدد من الدعوات المتكرّرة للاجتماع. ويشير المصدر إلى أن النصف زائدا واحدا غير مؤمّن بسبب السياسة، لكون معركة الاتحاد حينها أخذت طابعًا سياسيًا قاسيًا ممّا انعكس سلبًا على عمل الاتحاد وإنتاجيته.ونقل المصدر عن نائب سابق قوله: "إذا شاطرين يَأَمّنوا النصاب".