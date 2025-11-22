Advertisement

لبنان

السجون في لبنان: واقع متفجّر… وصوت نقابة المحامين يدقّ ناقوس الخطر

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
22-11-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1445321-638993996720505397.jpg
Doc-P-1445321-638993996720505397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ازدادت في الاونة الاخيرة نسبة الحوادث في سجن رومية، من الانتحار الى الوفاة نتيجة تراجع الخدمات الطبية، ما اعاد هذا الملف الى الواجهة، حيث باتت تُشكّل السجون في لبنان واحدة من أكثر الملفات إلحاحًا في الدولة، بعدما تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى قنابل اجتماعية وصحية وأمنية موقوتة، نتيجة الاكتظاظ الكارثي، وتدهور البنى التحتية، وتعثر النظام القضائي.
Advertisement
ومع أن مشكلة السجون ليست جديدة، إلا أن تحوّلها إلى عبء وطني يتطلّب "خطة طوارئ" بات اليوم مطلبًا لا يحتمل التأجيل،
 
يبلغ عدد السجون في لبنان 25 سجنًا إضافة إلى 229 نظارة موزّعة على مختلف المناطق. وتشير آخر البيانات المحدثة لدى نقابة المحامين حتى 26 أيلول 2025 إلى وجود نحو 8845 سجينًا، بينهم 6132 في السجون المركزية و2713 في النظارات. أما نسبة الموقوفين غير المحكومين فتصدم بواقع مرير اذا ان 83% من السجناء خلف القضبان من دون محاكمة بعد، على ما يؤكد مسؤول لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت، الأستاذ جوزف عيد في حديث لـ"لبنان 24".
هذا الواقع أدّى إلى نسبة اكتظاظ خيالية تبلغ 340%، ما يجعل من سجون لبنان أماكن غير صالحة إنسانيًا أو صحيًا أو أمنيًا، خصوصًا مع نقص التجهيزات، وتراجع الخدمات الطبية، وغياب برامج التأهيل، وتكرار حالات التمرّد.
وشدد عيد على الدور الأساس الذي تضطلع به نقابة المحامين في بيروت، اذا ان مهمتها تتمحور حول  ضمان احترام القوانين وحقوق السجين وفق المواثيق الدولية، ومتابعة الأوضاع القانونية والصحية والحياتية داخل السجون، إضافة الى التعاون مع الهيئات الرسمية والدولية لتعزيز المعايير الإنسانية في أماكن الاحتجاز.
 
ولفت عيد إلى أن تنظيم السجون يخضع للمرسوم الاشتراعي 1430/1949، المعدّل لاحقًا، والذي يضع السجون تحت سلطة وزارة الداخلية، مع تحديد صلاحيات دقيقة تتعلق بالإدارة، والرعاية الطبية، وتشغيل السجناء وتأهيلهم.
وتظهر البيانات أن 48% من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين، بينهم:
 30% سوريون (2637 سجينًا)
 6.6% فلسطينيون
5.5% جنسيات أخرى
أما في ما يتعلق بطبيعة الجرائم، فيبرز رقم لافت: 2550 موقوفًا بملفّات مخدرات بينهم 80 امرأة.
ويشير عيد بوضوح إلى أن "المشكلة الأساسية هي الاكتظاظ". لكنه يحدّد سلسلة أسباب مترابطة أدّت إلى تفاقم الأزمة، منها بطء العملية القضائية والتأخير في إصدار الأحكام، وعدم تطبيق أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بإخلاءات السبيل، إضافة الى النقص في عدد القضاة وضعف الاستقلالية القضائية، هذا فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والصحية والإضرابات التي شلّت الدولة، و غياب البنية التحتية المناسبة وهرم مؤسسات السجن.
 
وكشف عن أكثر من 1000 طلب إخلاء سبيل لم يُبتّ بها رغم التعاميم القضائية، ما يفاقم الاكتظاظ ويطيل بقاء الموقوفين غير المحكومين.
 
وعليه، اقترح عيد سلسلة إجراءات تشكّل، بحسب وصفه، خطة طوارئ قضائية – أمنية – إنسانية لإنقاذ السجون، تبدأ من تعزيز استقلالية القضاء وزيادة عدد القضاة وتحسين ظروف عملهم، إضافة الى إنشاء أربعة سجون نموذجية كان قد تمّ التخطيط لها سابقًا، لكن تعطّل المشروع بفعل الكيديات السياسية، والعمل على توسيع برامج التأهيل النفسي والمهني وتفعيل الإفراج المشروط وتطبيق قانون تخفيض العقوبات، إضافة الى  استخدام التكنولوجيا في إدارة السجون والمراقبة والتقاضي عن بُعد، و تعزيز الشفافية والتعاون بين الوزارات والأجهزة الأمنية والنقابات والمنظمات الدولية.
إنّ واقع السجون في لبنان ليس قضية قطاعية ولا ملفًا إداريًا فحسب، بل هو معيار لمدى احترام الدولة لحقوق الإنسان. وما تطرحه نقابة المحامين اليوم، ليس مجرد توصيات مهنية، بل دعوة وطنية عاجلة لإعادة الاعتبار لكرامة الإنسان، وضمان محاكمات عادلة، وتوفير بيئة إصلاحية تقلّل نسبة الجريمة بدل أن تعمّقها.
 فالسجون، ليست أمكنة انعزال، بل مؤسسات يُفترض أن تعيد إنتاج الأفراد كمواطنين صالحين… إلا أنّ ذلك لن يتحقق إلا بإرادة سياسية جامعة، وقرارات جريئة، ورؤية إنسانية تضع العدالة قبل أي اعتبار آخر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نقابة أطباء السودان تدق ناقوس الخطر: النظام الصحي ينهار
lebanon 24
22/11/2025 16:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخابات نقابة المحامين... رسائل سياسيّة بأصوات نقابيّة
lebanon 24
22/11/2025 16:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"AIA" تدقّ ناقوس الخطر في لبنان: بطّاريّات الليثيوم خارج الرقابة!
lebanon 24
22/11/2025 16:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
في نقابة المحامين.. مؤتمر عن السجون "من الألم إلى الأمل" بحضور وزيري العدل والداخلية
lebanon 24
22/11/2025 16:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

الاستقلال

لبنان 24

العقوبات

فلسطين

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24