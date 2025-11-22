Advertisement

لبنان

سلام في ذكرى معوض: كان شهيد الاستقلال والطائف الذي لم يطُبّق إلا باستنسابيّة بعد اغتياله

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:13
Doc-P-1445361-638994068895575668.jpeg
Doc-P-1445361-638994068895575668.jpeg photos 0
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة اكس: في الذكرى السادسة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رينه معوّض، نستعيد رجل الدولة الذي آمن باتفاق الطائف سبيلاً لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. في 22 تشرين الثاني، أصر على تلقي التهاني بالاستقلال رغم المخاطر، فكان شهيد الاستقلال، وشهيد الطائف الذي لم يطُبّق إلا باستنسابيّة بعد اغتياله.
 
اتفاق الطائف

نواف سلام

الدولة ال

الطائف

في ذكر

نواف

معوض

