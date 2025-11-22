في لبنان.. "مخدرات" داخل مستودعات

Advertisement

تحدثت مصادر متابعة لملف مكافحة المخدرات عن أنَّ صناعة حبوب الكبتاغون في تراجعت بنسبة 90% في الوقت الحاليّ، وذلك من خلال جهود القوى الأمنية والجيش على مدار السنوات الماضية.وذكرت المصادر أنَّ الـ10% المتبقية موجودة داخل مستودعات، في حين أن التقديرات تشير إلى أن الكميات الموضبة هناك كبيرة ولا يُستهان بها.في الوقت نفسه، قالت المصادر إنَّ المخيمات كانت "ملاذاً" أساسياً لترويج الكبتاغون في مختلف المناطق، خصوصاً عند أطراف ، موضحة أن ملاحقة السيارات والمعامل المتنقلة لتصنيع المخدرات تلعبُ دوراً أساسياً في إحباط صناعتها وبالتالي تقليص الإتجار بها.وتشير المصادر إلى أنّه من المتوقع حصول عمليات أكبر وأكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن القرار حاسم لدى الدولة بوقف كل ما هو مرتبط بعمليات تهريب وتصنيع المخدرات، وكل ذلك يندرجُ في إطار حماية وتعزيز صورة لبنان في الخارج.