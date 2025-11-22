Advertisement

لبنان

في لبنان.. "مخدرات" داخل مستودعات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-11-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1445364-638994071124298253.jpeg
Doc-P-1445364-638994071124298253.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت مصادر متابعة لملف مكافحة المخدرات عن أنَّ صناعة حبوب الكبتاغون في لبنان تراجعت بنسبة 90% في الوقت الحاليّ، وذلك من خلال جهود القوى الأمنية والجيش على مدار السنوات الماضية.
Advertisement

وذكرت المصادر أنَّ الـ10% المتبقية موجودة داخل مستودعات، في حين أن التقديرات تشير إلى أن الكميات الموضبة هناك كبيرة ولا يُستهان بها.

في الوقت نفسه، قالت المصادر إنَّ المخيمات كانت "ملاذاً" أساسياً لترويج الكبتاغون في مختلف المناطق، خصوصاً عند أطراف بيروت، موضحة أن ملاحقة السيارات والمعامل المتنقلة لتصنيع المخدرات تلعبُ دوراً أساسياً في إحباط صناعتها وبالتالي تقليص الإتجار بها.

وتشير المصادر إلى أنّه من المتوقع حصول عمليات أكبر وأكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن القرار حاسم لدى الدولة بوقف كل ما هو مرتبط بعمليات تهريب وتصنيع المخدرات، وكل ذلك يندرجُ في إطار حماية المجتمع اللبناني وتعزيز صورة لبنان في الخارج.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"شقة مخدرات" داخل الضاحية.. شاهدوا الصورة
lebanon 24
22/11/2025 16:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. مدرسة "وكرٌ" للمخدرات!
lebanon 24
22/11/2025 16:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. مبنى "مدرسة" وكرٌ للمخدرات!
lebanon 24
22/11/2025 16:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مستودعات "أمازون" تتحوّل إلى مراكز إحتجاز المهاجرين في هذه الدولة!
lebanon 24
22/11/2025 16:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المجتمع اللبناني

بيروت

بيرة

ساسي

طراف

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24