لبنان
في لبنان.. "مخدرات" داخل مستودعات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-11-2025
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت مصادر متابعة لملف مكافحة المخدرات عن أنَّ صناعة حبوب الكبتاغون في
لبنان
تراجعت بنسبة 90% في الوقت الحاليّ، وذلك من خلال جهود القوى الأمنية والجيش على مدار السنوات الماضية.
وذكرت المصادر أنَّ الـ10% المتبقية موجودة داخل مستودعات، في حين أن التقديرات تشير إلى أن الكميات الموضبة هناك كبيرة ولا يُستهان بها.
في الوقت نفسه، قالت المصادر إنَّ المخيمات كانت "ملاذاً" أساسياً لترويج الكبتاغون في مختلف المناطق، خصوصاً عند أطراف
بيروت
، موضحة أن ملاحقة السيارات والمعامل المتنقلة لتصنيع المخدرات تلعبُ دوراً أساسياً في إحباط صناعتها وبالتالي تقليص الإتجار بها.
وتشير المصادر إلى أنّه من المتوقع حصول عمليات أكبر وأكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن القرار حاسم لدى الدولة بوقف كل ما هو مرتبط بعمليات تهريب وتصنيع المخدرات، وكل ذلك يندرجُ في إطار حماية
المجتمع اللبناني
وتعزيز صورة لبنان في الخارج.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
المجتمع اللبناني
بيروت
بيرة
ساسي
طراف
ال ج
تابع
