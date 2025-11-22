Advertisement

لبنان

فرنسا تُهنّئ لبنان بالاستقلال وتؤكّد دعمها لطريق الاستقرار والازدهار

22-11-2025 | 05:15
هنّأت السفارة الفرنسية في لبنان بعيد الاستقلال، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس": "عيد استقلال سعيد للبنانيات واللبنانيين الذين، في لبنان كما في جميع أنحاء العالم، يحافظون على الأمل في رؤية بلدهم ينتعش ويستعيد سيادته الكاملة".
وتابعت: "فرنسا تقف إلى جانبكم في هذا الطريق نحو لبنان مستقر ومزدهر، ودولة قوية للجميع".

بدوره، كتب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو في منصة "إكس": "لمناسبة عيد الاستقلال، أتوجّه بأصدق التمنيات إلى اللبنانيات واللبنانيين، في لبنان وفي أنحاء العالم، الذين يحدوهم الأمل برؤية بلدهم ينهض ويستعيد سيادته كاملة. تقف فرنسا إلى جانبكم في هذا الطريق للوصول إلى لبنان مستقرّ ومزدهر، ودولة قوية للجميع".
