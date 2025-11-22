فرنسا تُهنّئ لبنان بالاستقلال وتؤكّد دعمها لطريق الاستقرار والازدهار

Advertisement

بدوره، كتب في منصة "إكس": "لمناسبة عيد الاستقلال،

أتوجّه بأصدق التمنيات إلى اللبنانيات واللبنانيين، في لبنان وفي أنحاء العالم، الذين يحدوهم الأمل برؤية بلدهم ينهض ويستعيد سيادته كاملة

.

تقف فرنسا إلى جانبكم في هذا الطريق للوصول إلى لبنان مستقرّ ومزدهر، ودولة قوية للجميع".

هنّأت في بعيد ، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس": "عيد استقلال سعيد للبنانيات واللبنانيين الذين، في لبنان كما في جميع أنحاء العالم، يحافظون على الأمل في رؤية بلدهم ينتعش ويستعيد سيادته الكاملة".وتابعت: " تقف إلى جانبكم في هذا الطريق نحو لبنان مستقر ومزدهر، ودولة قوية للجميع".