لبنان

تكريم اللواء إدكار لاوندس في احتفال الاستقلال بثانوية الوردية – قرنة الحمرا

Lebanon 24
22-11-2025 | 05:23
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
"شارك المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، في احتفال عيد الاستقلال الذي أقامته ثانوية راهبات  الوردية – قرنة الحمرا. وحضر المناسبة، إلى جانب عائلته، عددٌ من الشخصيات الرسمية والتربوية والفعاليات الاجتماعية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئتين الإدارية والتعليمية ولجنة الأهل، وحشد من التلامذة والخريجين.

وفي كلمته، شدّد اللواء الركن لاوندس على أنّ ترسيخ قيم الاستقلال يبدأ من المؤسسات التربوية، معتبرًا أنّ الاستثمار في التعليم يشكّل الأساس المتين لبناء دولة قوية. ودعا الطلاب إلى التمسك بالمعرفة والانضباط والعمل الجاد، لأنهم الركيزة الأساسية لأي نهضة وطنية.

كما قامت إدارة المدرسة بتكريمه تقديرًا لمسيرته وجهوده في خدمة الوطن.

وفي ختام الزيارة، قام اللواء لاوندس بجولة في أرجاء المدرسة والدير، مستعيدًا ذكريات الطفولة وأيامه الدراسية في هذا الصرح التربوي".
