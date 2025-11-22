بيان جديد من الجيش.. هذا مضمونه

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي: "بتاريخ 22 /11 /2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة دير ميماس- ".