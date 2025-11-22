"صيادلة المستقبل" ينظمون لقاءً لدعم مرقباوي ولائحة "نقابة 2028"

Advertisement

نظّم "صيادلة " في ، بفندق voco، لقاءً تعارفياً وحواراً مفتوحاً مع المرشح لمنصب نقيب الصيادلة، د. ، وأعضاء لائحة "نقابة 2028".وخلال اللقاء، تمّ البحث في هموم القطاع وتبادل الأفكار حول أولويات المرحلة المقبلة، عشية انتخابات المقررة غداً الأحد.وأكد منسق فرع الصيادلة في " المستقبل" دعم لائحة نقابة 2028 بقيادة المرشح لموقع النقيب د. مرقباوي، "نطراً لما تقدمه من مشروع إدارة واضح، متوازن، وواقع، مبني على خبرات من داخل النقابة ومن أرض المهنة".وإذ نوه برؤية لائحة نقابة 2028، شدد على الحاجة إلى "مجلس نقابة يملك جرأة القرار، حكمة التنفيذ، التخطيط للمستقبل، مجلس نقابة قادر على حماية الصيدلي، ضبط الفوضى الدوائية- بناء شراكة مؤسساتية مع ".وختم بدعوة كل الزملاء الصيادلة إلى "الاقتراع للائحة نقابة 2028 كاملةً الأحد، وتغيير المعادلة، من أجل الوصول الى نقابة حقيقية تشبه الصيادلة، وتحافظ على مهنتهم".، شكر المرشح مرقباوي كل صيادلة بيروت على دعمهم وتأييدهم، مؤكداً التوجه إلى "المعركة النقابية بكل ثقة"، وداعياً الصيادلة إلى "التصويت المسؤول تجاه المهنة".