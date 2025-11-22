Advertisement

لبنان

"صيادلة المستقبل" ينظمون لقاءً لدعم مرقباوي ولائحة "نقابة 2028"

Lebanon 24
22-11-2025 | 09:05
نظّم "صيادلة المستقبل" في بيروت، بفندق voco، لقاءً تعارفياً وحواراً مفتوحاً مع المرشح لمنصب نقيب الصيادلة، د. عبد الرحمن مرقباوي، وأعضاء لائحة "نقابة 2028".
وخلال اللقاء، تمّ البحث في هموم القطاع وتبادل الأفكار حول أولويات المرحلة المقبلة، عشية انتخابات نقابة الصيادلة المقررة غداً الأحد.

وأكد منسق فرع الصيادلة في "تيار المستقبل" محمد يموت دعم لائحة نقابة 2028 بقيادة المرشح لموقع النقيب د. عبد الرحمن مرقباوي، "نطراً لما تقدمه من مشروع إدارة واضح، متوازن، وواقع، مبني على خبرات من داخل النقابة ومن أرض المهنة".

وإذ نوه برؤية لائحة نقابة 2028، شدد على الحاجة إلى "مجلس نقابة يملك جرأة القرار، حكمة التنفيذ، التخطيط للمستقبل، مجلس نقابة قادر على حماية الصيدلي، ضبط الفوضى الدوائية- بناء شراكة مؤسساتية مع وزارة الصحة".

وختم بدعوة كل الزملاء الصيادلة إلى "الاقتراع للائحة نقابة 2028 كاملةً الأحد، وتغيير المعادلة، من أجل الوصول الى نقابة حقيقية تشبه الصيادلة، وتحافظ على مهنتهم".

من جهته، شكر  المرشح مرقباوي كل صيادلة بيروت على دعمهم وتأييدهم، مؤكداً التوجه إلى "المعركة النقابية بكل ثقة"، وداعياً الصيادلة إلى "التصويت المسؤول تجاه المهنة".
