كارثة بيئية وصحية خطيرة في زحلة!

كشفت عن جريمة بيئية وصحية بالغة الخطورة في ، تتمثّل بقيام مجهولين برمي آلاف طيور الدجاج النافقة والمريضة في مجرى ، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وللنظام البيئي في الحوض الأعلى للنهر.

وفي بيان، أكدت المصلحة أن "فرقها باشرت فورًا تحديد مصدر الطيور النافقة والتحقّق من المزارع المحتملة التي قد تكون تخلّصت من مخلفاتها بطريقة غير قانونية، ويجري العمل على تحديد صاحب المزرعة المسؤول عن هذا التصرّف المشين".

وشددت على أن هذا النوع من المخلفات الحيوانية يمثل خطرًا كبيرًا، أبرزها انتقال الأمراض والأوبئة من الطيور المريضة إلى الإنسان والحيوان، لا سيما الأمراض الجرثومية والفيروسية القابلة للانتشار عبر المياه والهواء وتلوّث خطير لمياه النهر نتيجة تحلّل الجيف، وارتفاع الأحمال العضوية، وانتشار البكتيريا الممرِضة في المياه الجارية فضلاً عن انبعاث روائح وتعفّن يضرّ بالسكّان المجاورين وبالمنتجات الزراعية المحاذية للنهر، واستقطاب القوارض والحشرات إلى مكان التخلص العشوائي، ما يفاقم الخطر الصحي والبيئي.

ولفتت إلى أنها تتابع، وبالتنسيق مع مفرزة القضائية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين استنادًا إلى القوانين البيئية والصحية.

كما ستباشر فرق المصلحة، بالتنسيق مع بلدية ، إزالة الطيور النافقة من مجرى النهر ونقلها إلى أماكن معالجة النفايات الحيوانية وفق الأصول الفنية والبيئية المعتمدة، منعًا لانتشار أي مخاطر إضافية.

وتؤكد المصلحة أنها ستتعامل مع هذا الملف بكل صرامة، وستلاحق المسؤولين ايا كانوا.