لبنان

كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة تشارك في أسبوع المطبخ الإيطالي

Lebanon 24
22-11-2025 | 09:15
شاركت كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة في النسخة العاشرة من أسبوع المطبخ الايطالي في العالم باستضافة الغداء الرسمي لفعاليات الأسبوع، خلال لقاء في حرم الكلية في الأشرفية جمع السفير الإيطالي فابريزيو مارتشيللي Fabrizio Marcelli والشيف الإيطالي اللبناني الأصل مارادونا يوسف وفريق السفارة مع عائلة الجامعة برئيسها البروفسور جورج نعمة ونواب الرئيس وعميد كلية السياحة وإدارة الفنادق الدكتور نور الرشكيدي وأساتذة الكلية وعدد من طلابها.
وفي كلمته، هنأ السفير الإيطالي جامعة الحكمة على الكلية لافتًا إلى أن للسياحة دورًا كبيرًا في تحقيق النمو في لبنان، ومن المهم جدًا أن يكون هناك تخصّص أكاديمي في هذا القطاع، الأمر الذي تحققه جامعة الحكمة التي تسهم في تأمين الفائدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعداد الطلاب المتخصصين.

كما عبّر مارتشيللي عن سعادته بالتفاعل الثقافي بين إيطاليا ولبنان والذي يُترجم في عدد من وجوهه بالمطبخ والضيافة والتقاليد العائلية.

بدوره أبدى عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق الدكتور نور الرشكيدي إعتزاز جامعة الحكمة باختيار الكلية من قبل السفارة من بين الجامعات في لبنان لاستضافة الغداء الرسمي الخاص مع سعادة سفير إيطاليا خلال هذا الأسبوع الدولي. أضاف أن طلاب الكلية يعدّون يوميًا الأطباق المميزة لكنهم قدموا في هذه المناسبة أطباقًا إيطالية حصرًا لإضفاء الطابع الإيطالي الخاص على المناسبة.

وأكد العميد الرشكيدي حرص الكلية على المساهمة الإيجابية في كل ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد وقطاع السياحة في لبنان من خلال التميز وتقديم المستوى الإحترافي المطلوب.
وكان اللقاء قد تضمن الغداء الرسمي الذي أعده الطلاب لثلاثمئة مدعو بإشراف الشيف يوسف، إضافة إلى ورشة تدريب متخصصة قدمها يوسف لطلاب الكلية لفت فيها إلى أن الطعام ليس مجرد عمل تقني بل وسيلة تعبير عن الإهتمام بالآخر، كما أن الطعام جسر تواصل يعبّر عن الثقافة والهوية، لافتًا إلى أوجه شبه كثيرة وتلاق في الذوق والمكوّنات بين المطبخين اللبناني والإيطالي.

تجدر الإشارة إلى أن كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة تضم 350 طالبة وطالبًا، وتتميز بين الكليات في الجامعات اللبنانية باعتمادها من قبل "École Hôtelière de Lausanne EHL" مدرسة لوزان الفندقية التي تحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في مجال الفندقية، ما يعكس مستوى الاحتراف الذي تقدمه الجامعة في مجال فنون الطهي والضيافة.
