لبنان

دهم مصنع كبتاغون في القصر... شاهدوا بالصور ما ضُبط بداخله

Lebanon 24
22-11-2025 | 10:49
Doc-P-1445499-638994309511287753.webp
Doc-P-1445499-638994309511287753.webp photos 0
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 22 /11 /2025، وبنتيجة عمليات الملاحقة المستمرة لعصابات الاتجار بالمخدرات، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش معملًا لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة القصر - الهرمل، وعملت على تفكيك آلاته ومعداته، كما ضبطت كمية كبيرة من المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع هذه الحبوب.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة.

































 
