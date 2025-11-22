دهم مصنع كبتاغون في القصر... شاهدوا بالصور ما ضُبط بداخله

Advertisement

بتاريخ 22 /11 /2025، وبنتيجة عمليات الملاحقة المستمرة لعصابات الاتجار بالمخدرات، دهمت دورية من تؤازرها وحدة من الجيش معملًا لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة - ، وعملت على تفكيك آلاته ومعداته، كما ضبطت كمية كبيرة من المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع هذه الحبوب.سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة.