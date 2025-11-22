اليماحي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم البرلمان العربي لوحدته ومؤسساته

Advertisement

هنأ العربي أحمد اليماحي الجمهورية ، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة عيد الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر.وبهذه المناسبة، جدد اليماحي، "دعم العربي الكامل لكل ما من شأنه تعزيز وحدة وسيادته، ودعم مؤسساته الدستورية، ومساندة الجهود الوطنية الهادفة إلى تجاوز التحديات الراهنة، وكذلك دعم مسيرته نحو البناء والتنمية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، متمنيًا لفخامته وللبنان وشعبه التقدم والازدهار" .