لبنان

اليماحي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم البرلمان العربي لوحدته ومؤسساته

Lebanon 24
22-11-2025 | 10:57
هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الجمهورية اللبنانية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة عيد الاستقلال الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر. 
وبهذه المناسبة، جدد اليماحي، "دعم البرلمان العربي الكامل لكل ما من شأنه تعزيز وحدة لبنان وسيادته، ودعم مؤسساته الدستورية، ومساندة الجهود الوطنية الهادفة إلى تجاوز التحديات الراهنة، وكذلك دعم مسيرته نحو البناء والتنمية بقيادة فخامة العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، متمنيًا لفخامته وللبنان وشعبه العزيز التقدم والازدهار" .
