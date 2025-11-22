Advertisement

لبنان

بمناسبة "الاستقلال".. إليكم ما فعله الجيش عند الحواجز (صور)

22-11-2025 | 11:49
نشرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً توثق قيام وحداتٍ من الجيش بتوزيع الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش على المواطنين، وذلك على الحواجز الرئيسية في مختلف المناطق اللبنانية.
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

الاستقلال

مديرية ال

اللبنانية

الرئيسي

