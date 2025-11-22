بمناسبة "الاستقلال".. إليكم ما فعله الجيش عند الحواجز (صور)

نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً توثق قيام وحداتٍ من الجيش بتوزيع الأعلام وأعلام الجيش على المواطنين، وذلك على الحواجز الرئيسية في مختلف المناطق اللبنانية.

