27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جولة جنوبية لحيدر تشمل مدرسة عين المير: تأكيد على دور التربية في بناء الوطن
Lebanon 24
22-11-2025
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
، ضمن إطار جولته الجنوبية في
صيدا
وجزين، ليسيه سان نيقولا في بلدة عين
المير
، حيث كان في استقباله ممثل المطران
إيلي بشارة الحداد
مدير المدرسة الأب جهاد فرنسيس.
Advertisement
وبعد النشيد الوطني، قدّم التلامذة لوحة دبكة فلكلورية تراثية نالت إعجاب الحضور. ثم قام الوزير حيدر والوفد المرافق بجولة في المركز المعتمد لكلّ من ITLS و
microsoft
داخل المدرسة. حيث قدم الشركاء شرحا عن اهمية المشروع للمنطقة والاجيال. ثم قدم الاولاد شرحا عن مشاريعهم التي يعملون عليها .
بعدها، القى الأب فرنسيس كلمة رحّب فيها بالوزير حيدر، شاكرا له اهتمامه ودعمه، مؤكّدًا "دور المؤسسات التربوية في نهوض الوطن وصنع
الاستقلال
عبر طلابٍ يغدون عمّالًا منتجين في رحاب الوطن" .
ثم كانت كلمة لوزير العمل ، شكر فيها للأب فرنسيس جهوده في صنع نشء يحافظ على الوطن واستقلاله، مشدّدًا على أهمية التربية في بناء مجتمع مرن وقادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
وفي الختام، قدّم الأب فرنسيس للوزير حيدر لوحة وطنية رمزية ممزوجة بعرق العمال ومعدات العمل، عربون تقدير لزيارته. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: جولة ترامب الآسيوية ستشمل إلى جانب الصين ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية
Lebanon 24
البيت الأبيض: جولة ترامب الآسيوية ستشمل إلى جانب الصين ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية
23/11/2025 11:35:33
23/11/2025 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
23/11/2025 11:35:33
23/11/2025 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
علامة: أكدنا في باريس على دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء السلام
Lebanon 24
علامة: أكدنا في باريس على دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء السلام
23/11/2025 11:35:33
23/11/2025 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرسة المواطنية: رؤية السيدة الأولى نعمت عون ومساءلة واجبة لوزارة التربية
Lebanon 24
مدرسة المواطنية: رؤية السيدة الأولى نعمت عون ومساءلة واجبة لوزارة التربية
23/11/2025 11:35:33
23/11/2025 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلي بشارة الحداد
الوكالة الوطنية
الدكتور محمد
محمد حيدر
الاستقلال
microsoft
المستقبل
التربوي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:24 | 2025-11-23
23/11/2025 04:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
Lebanon 24
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
04:00 | 2025-11-23
23/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:48 | 2025-11-23
23/11/2025 03:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
Lebanon 24
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:36 | 2025-11-23
23/11/2025 03:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
Lebanon 24
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
03:33 | 2025-11-23
23/11/2025 03:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:24 | 2025-11-23
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
04:00 | 2025-11-23
بين سوريا ولبنان.. "داتا نظام الأسد" إلى الواجهة؟
03:48 | 2025-11-23
انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه إلينا
03:36 | 2025-11-23
"مقاطعة" ودعوة للتأجيل.. أحزاب تعلق مشاركتها بـ"انتخابات نقابة الأسنان"
03:33 | 2025-11-23
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
03:30 | 2025-11-23
"العنف" خلف الشاشة: تصاعد العنف الرقمي ضد النساء ومعركة تشريع قانون يوقف الإفلات
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24