لبنان

جولة جنوبية لحيدر تشمل مدرسة عين المير: تأكيد على دور التربية في بناء الوطن

Lebanon 24
22-11-2025 | 12:33
Doc-P-1445547-638994369551325164.png
Doc-P-1445547-638994369551325164.png photos 0
زار وزير العمل الدكتور محمد حيدر، ضمن إطار جولته الجنوبية في صيدا وجزين، ليسيه سان نيقولا في بلدة عين المير، حيث كان في استقباله ممثل المطران إيلي بشارة الحداد مدير المدرسة الأب جهاد فرنسيس.
وبعد النشيد الوطني، قدّم التلامذة لوحة دبكة فلكلورية تراثية نالت إعجاب الحضور. ثم قام الوزير حيدر والوفد المرافق بجولة في المركز المعتمد لكلّ من ITLS و microsoft داخل المدرسة. حيث قدم الشركاء شرحا عن اهمية المشروع للمنطقة والاجيال. ثم قدم الاولاد شرحا عن مشاريعهم التي يعملون عليها .

بعدها، القى الأب فرنسيس كلمة رحّب فيها بالوزير حيدر، شاكرا  له اهتمامه ودعمه، مؤكّدًا "دور المؤسسات التربوية في نهوض الوطن وصنع الاستقلال عبر طلابٍ يغدون عمّالًا منتجين في رحاب الوطن" .

ثم كانت كلمة لوزير العمل ، شكر فيها للأب فرنسيس جهوده في صنع نشء يحافظ على الوطن واستقلاله، مشدّدًا على أهمية التربية في بناء مجتمع مرن وقادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وفي الختام، قدّم الأب فرنسيس للوزير حيدر لوحة وطنية رمزية ممزوجة بعرق العمال ومعدات العمل، عربون تقدير لزيارته. (الوكالة الوطنية)
