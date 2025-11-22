جولة جنوبية لحيدر تشمل مدرسة عين المير: تأكيد على دور التربية في بناء الوطن

Advertisement

زار وزير العمل ، ضمن إطار جولته الجنوبية في وجزين، ليسيه سان نيقولا في بلدة عين ، حيث كان في استقباله ممثل المطران مدير المدرسة الأب جهاد فرنسيس.وبعد النشيد الوطني، قدّم التلامذة لوحة دبكة فلكلورية تراثية نالت إعجاب الحضور. ثم قام الوزير حيدر والوفد المرافق بجولة في المركز المعتمد لكلّ من ITLS و داخل المدرسة. حيث قدم الشركاء شرحا عن اهمية المشروع للمنطقة والاجيال. ثم قدم الاولاد شرحا عن مشاريعهم التي يعملون عليها .بعدها، القى الأب فرنسيس كلمة رحّب فيها بالوزير حيدر، شاكرا له اهتمامه ودعمه، مؤكّدًا "دور المؤسسات التربوية في نهوض الوطن وصنع عبر طلابٍ يغدون عمّالًا منتجين في رحاب الوطن" .ثم كانت كلمة لوزير العمل ، شكر فيها للأب فرنسيس جهوده في صنع نشء يحافظ على الوطن واستقلاله، مشدّدًا على أهمية التربية في بناء مجتمع مرن وقادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.وفي الختام، قدّم الأب فرنسيس للوزير حيدر لوحة وطنية رمزية ممزوجة بعرق العمال ومعدات العمل، عربون تقدير لزيارته. (الوكالة الوطنية)