Advertisement

لبنان

بالصورة.. الإمارات تضيء برج خليفة بـ"علم لبنان"

Lebanon 24
22-11-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1445564-638994404153983410.jpg
Doc-P-1445564-638994404153983410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أضاءت السلطات الإماراتية، مساء اليوم السبت، برج خليفة في دبي بالعلم اللبناني، وذلك احتفالاً بمناسبة عيد الإستقلال الـ82 الذي يُصادف اليوم 22 تشرين الثاني.
Advertisement
 
 
وتزين البرج بالعلم فيما تحلق الناس حوله لالتقاط الصور.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مرقص يشكر الإمارات على إضاءة برج خليفة بألوان العلم اللبناني
lebanon 24
23/11/2025 11:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه رسائل "حزب الله" من إضاءة صورة الحريري في الروشة
lebanon 24
23/11/2025 11:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُضيء صخرة الروشة في هذه الأثناء بصورة نصرالله
lebanon 24
23/11/2025 11:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كيت بلانشيت تضيء سجادة الجونة مع صُنّاع "Father Mother Sister Brother" (صور)
lebanon 24
23/11/2025 11:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الإماراتية

الإماراتي

الإمارات

خليفة

العلم

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:00 | 2025-11-23
03:48 | 2025-11-23
03:36 | 2025-11-23
03:33 | 2025-11-23
03:30 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24