لبنان

توتر واشتباك في شاتيلا.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
22-11-2025 | 13:57
وقع إشكال مسلح، مساء السبت، داخل مخيم شاتيلا، وذلك خلال محاولة دورية أمنية تابعة لقوات الأمن الفلسطيني توقيف أحد مروجي المخدرات ويدعى "هادي.ح".
وذكرت معلومات "لبنان24" أن الشخص المذكور أصيب بحروح نتيجة اطلاق نار حصل، فيما لاذ بالفرار عدد من الأشخاص الذي كانوا معه، حيث انتقلوا إلى الحي الغربي في منطقة شاتيلا وأطلقوا النار في الهواء هناك.
