لبنان

أمن الدولة يوقف متورطًا في عمليات سلب بقوة السلاح

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:02
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار مواصلة المديرية العامة لأمن الدولة جهودها للتصدي لعمليات السلب بقوة السلاح، وبعد ورود معلومات حول نشاط إحدى العصابات في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية – بيروت، قامت دورية من مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة، بتوقيف المدعو (ن. ح.) الملقب بـ”قبوط” في محلة الحي الغربي.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بانتمائه إلى العصابة المذكورة وتنفيذه عمليات سلب عدة بقوة السلاح، كما تبيّن أنه يتعاطى المخدرات وأن بحقه مذكرة توقيف سابقة.

وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة.
