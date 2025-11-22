أمن الدولة يوقف متورطًا في عمليات سلب بقوة السلاح

Advertisement

صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار مواصلة لأمن الدولة جهودها للتصدي لعمليات السلب بقوة السلاح، وبعد ورود معلومات حول نشاط إحدى العصابات في محيط مدينة الرياضية – ، قامت دورية من مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة، بتوقيف المدعو (ن. ح.) الملقب بـ”قبوط” في محلة الحي .وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بانتمائه إلى العصابة المذكورة وتنفيذه عمليات سلب عدة بقوة السلاح، كما تبيّن أنه يتعاطى المخدرات وأن بحقه مذكرة توقيف سابقة.وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، بناءً لإشارة المختصة.