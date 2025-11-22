Advertisement

لبنان

الإتحاد العمالي يهنّئ الجيش والقوى الأمنية في عيد الإستقلال

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:07
وجّه الاتحاد العمالي العام تهنئة إلى المسؤولين وقيادة الجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكّدًا أنّ الاستقلال ليس حالة ثابتة بل مسار يومي مستمر يقوم على التحرير والتطوير والبناء.
وشدّد الاتحاد على أنّ صون الاستقلال يتطلّب تضحيات وتضامنًا وعملًا مشتركًا بعيدًا عن الأنانيات والخلافات التي "تدمّر ولا تعمّر"، معتبرًا أن الوحدة الوطنية لا غنى عنها، وأن السيادة تُحمى بتحرير ناجز ودولة مؤسسات وقضاء مستقل.

كما دعا إلى تعزيز مكافحة الفساد والجريمة والمخدرات وسائر الآفات التي تهدد المجتمع، معتبرًا أن الالتزام الجماعي والعمل الدؤوب هو الطريق للحفاظ على الاستقلال والارتقاء بالوطن.
 
