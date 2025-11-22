الإتحاد العمالي يهنّئ الجيش والقوى الأمنية في عيد الإستقلال

Advertisement

وجّه تهنئة إلى المسؤولين وقيادة وجميع القوى الأمنية بمناسبة عيد ، مؤكّدًا أنّ الاستقلال ليس حالة ثابتة بل مسار يومي مستمر يقوم على التحرير والتطوير والبناء.وشدّد أنّ صون الاستقلال يتطلّب تضحيات وتضامنًا وعملًا مشتركًا بعيدًا عن الأنانيات والخلافات التي "تدمّر ولا تعمّر"، معتبرًا أن لا غنى عنها، وأن السيادة تُحمى بتحرير ناجز ودولة مؤسسات وقضاء مستقل.كما دعا إلى تعزيز مكافحة الفساد والجريمة والمخدرات وسائر الآفات التي تهدد المجتمع، معتبرًا أن الالتزام الجماعي والعمل الدؤوب هو الطريق للحفاظ على الاستقلال والارتقاء بالوطن.