عيسى الخوري يترأس وفد لبنان في مؤتمر "يونيدو" بالرياض

توافق وزيرا الصناعة اللبناني والسعودي جو عيسى الخوري وبندر بن إبراهيم الخريف على أن العلاقات بين بلديهما تسودها الثقة المتبادلة المبنية على أسس صلبة وتاريخية من التبادل والودّ والاحترام. وأشادا بحسن العلاقات وبتطوّرها نحو المزيد من الثبات، ونحو الأفضل.هذه المواقف أتت في لقاء الوزيرين عشيّة تفقّدهما قاعات الاجتماعات التي ستحتضن غداً الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة ، والذي يرأس الوزير عيسى الخوري وفد إليه.وبادر الخريف الى مديح اللبنانيين وتميّزهم ومكانتهم في ، وردّ عيسى الخوري، شاكراً لنظيره حسن الاستقبال والضيافة، مثنياً على قدرة عقد هذا المؤتمر الهام. وقال:"هذا دليل على دور القيادة السعودية ورؤيتها الثاقبة التي تعوّل أهمية لافتة فيها على القطاع الانتاجي وسبل تحديثه."وكان عيسى الخوري التقى للمنظمة غيرد مولر، في حضور معاونيه والوفد اللبناني. وطرح مولر استفسارات عديدة عن وضع لبنان وعن مستوى الخدمات والبنى التحتية، ومدى جذب لبنان للاستثمارات الجديدة لا سيما في القطاع الصناعي خاصة في ظل الوضع الامني في المنطقة.وردّ عيسى الخوري بايضاحات ومعلومات وحلول الاستقرار واالسلام في لبنان، مؤكداً أنه رغم التحديات القائمة، يبقى اللبناني وخاصة الصناعي مثابراً ومصمّماً على العمل وتوسيع اعماله. وتحدّث عن الصناعات التكنولوجية التي يبرع فيها الشباب اللبناني.وعقد عيسى الخوري سلسلة لقاءات مع كل من المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل صقر الصقر، ومع بعض رؤساء وفود ومسؤولين في يونيدو.كما لبّى الدعوة المشتركة من وزير الصناعة السعودي ومدير عام يونيدو الى مأدبة عشاء رسمية. (الوكالة الوطنية)