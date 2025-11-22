Advertisement

لبنان

عيسى الخوري يترأس وفد لبنان في مؤتمر "يونيدو" بالرياض

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:07
A-
A+

Doc-P-1445572-638994425934634287.png
Doc-P-1445572-638994425934634287.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توافق وزيرا الصناعة اللبناني والسعودي جو عيسى الخوري وبندر بن إبراهيم الخريف على أن العلاقات بين بلديهما تسودها الثقة المتبادلة المبنية على أسس صلبة وتاريخية من التبادل والودّ والاحترام. وأشادا بحسن العلاقات وبتطوّرها نحو المزيد من الثبات، ونحو الأفضل.
Advertisement

هذه المواقف أتت في لقاء الوزيرين عشيّة تفقّدهما قاعات الاجتماعات التي ستحتضن غداً الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، والذي يرأس الوزير عيسى الخوري وفد لبنان إليه.

وبادر الخريف الى مديح اللبنانيين وتميّزهم ومكانتهم في المملكة، وردّ عيسى الخوري، شاكراً لنظيره حسن الاستقبال والضيافة، مثنياً على قدرة الرياض على عقد هذا المؤتمر الهام. وقال:"هذا دليل على دور القيادة السعودية ورؤيتها الثاقبة التي تعوّل أهمية لافتة فيها على القطاع الانتاجي وسبل تحديثه."

وكان عيسى الخوري التقى المدير العام للمنظمة غيرد مولر، في حضور معاونيه والوفد اللبناني. وطرح مولر استفسارات عديدة عن وضع لبنان وعن مستوى الخدمات والبنى التحتية، ومدى جذب لبنان للاستثمارات الجديدة لا سيما في القطاع الصناعي خاصة في ظل الوضع الامني في المنطقة.

وردّ عيسى الخوري بايضاحات ومعلومات وحلول الاستقرار واالسلام في لبنان، مؤكداً أنه رغم التحديات القائمة، يبقى اللبناني وخاصة الصناعي مثابراً ومصمّماً على العمل وتوسيع اعماله. وتحدّث عن الصناعات التكنولوجية التي يبرع فيها الشباب اللبناني.

وعقد عيسى الخوري سلسلة لقاءات مع كل من المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل صقر الصقر، ومع بعض رؤساء وفود ومسؤولين في يونيدو.

كما لبّى الدعوة المشتركة من وزير الصناعة السعودي ومدير عام يونيدو الى مأدبة عشاء رسمية. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عيسى الخوري ترأس جلسة القطاعات الإنتاجية في مؤتمر "بيروت واحد"
lebanon 24
23/11/2025 11:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: نعتزّ بالصناعة المنتشرة في كل لبنان ومنه الى العالم
lebanon 24
23/11/2025 11:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: نسعى لتطوير صناعة لبنانية حديثة ومبتكرة
lebanon 24
23/11/2025 11:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: مياه تنورين عوقبت ظلماً.. والتشهير مرفوض
lebanon 24
23/11/2025 11:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية

المدير العام

الرياض على

السعودية

المملكة

السعود

الرياض

العزيز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:00 | 2025-11-23
03:48 | 2025-11-23
03:36 | 2025-11-23
03:33 | 2025-11-23
03:30 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24