لبنان
كركي: تعافي الضمان يحمي كرامة اللبنانيين… والتحية لجيشنا في عيد الاستقلال
Lebanon 24
22-11-2025
|
14:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجّه
المدير العام
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الدكتور محمد
كركي إلى اللبنانيين بالتهنئة في الذكرى الـ82 للاستقلال، متمنيًا أن يبقى
لبنان
بلدًا يحفظ كرامة أبنائه ويؤمّن لهم الأمن والاستقرار.
وأكد تقديره للمؤسسة العسكرية في أداء رسالتها بحماية الوطن، معتبرًا أنّ الأمان الاجتماعي جزء أساسي من كرامة المواطن، وأن تعافي الضمان يشكّل خطوة نحو مزيد من النهوض.
وفي سياق آخر، زار كركي
النبطية
لأداء واجبات اجتماعية، وكانت الزيارة فرصة لبحث ملفات الضمان، الذي عاد ليقدّم خدماته كما قبل الأزمة المالية.
والتقى كركي رئيس
مكتب النبطية
شوقي
أيوب
ونائبة الرئيس
زينب فقيه
، واطّلع على سير العمل والاحتياجات اللوجستية.
وأعطى توجيهاته بضرورة تسريع دفع معاملات الضمان الصحي فورًا أو خلال 24 ساعة كحدّ أقصى، حرصًا على تسهيل شؤون المضمونين في ظل الظروف المعيشية والأمنية الصعبة.
