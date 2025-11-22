كركي: تعافي الضمان يحمي كرامة اللبنانيين… والتحية لجيشنا في عيد الاستقلال

توجّه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي إلى اللبنانيين بالتهنئة في الذكرى الـ82 للاستقلال، متمنيًا أن يبقى بلدًا يحفظ كرامة أبنائه ويؤمّن لهم الأمن والاستقرار.

Advertisement

وأكد تقديره للمؤسسة العسكرية في أداء رسالتها بحماية الوطن، معتبرًا أنّ الأمان الاجتماعي جزء أساسي من كرامة المواطن، وأن تعافي الضمان يشكّل خطوة نحو مزيد من النهوض.



وفي سياق آخر، زار كركي لأداء واجبات اجتماعية، وكانت الزيارة فرصة لبحث ملفات الضمان، الذي عاد ليقدّم خدماته كما قبل الأزمة المالية.



والتقى كركي رئيس ونائبة الرئيس ، واطّلع على سير العمل والاحتياجات اللوجستية.

وأعطى توجيهاته بضرورة تسريع دفع معاملات الضمان الصحي فورًا أو خلال 24 ساعة كحدّ أقصى، حرصًا على تسهيل شؤون المضمونين في ظل الظروف المعيشية والأمنية الصعبة.