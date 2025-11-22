Advertisement

لبنان

خطوة "طارئة".. "التموين بدأ"!

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:21
عُلم أنَّ العديد من التجار لجأوا إلى تموين المواد الغذائية، تحسباً لاندلاع أي طارئ، خصوصاً مع تزايد الحديث عن توسيع إسرائيل لهجماتها على لبنان.
ولوحظ أنّ مختلف التجار يسعون إلى طلب كميات من المواد الغذائية وتخزينها تجنباً لانقطاع سبل المواصلات، الأمر الذي يعتبر مقدمة لخطة طوارئ تتخذها جهات فردية.
