"أمر اليوم" للسياسيين قبل العسكريين

كتب رضوان عقيل في "النهار":

Advertisement

كان لـ"أمر اليوم" الذي وجّهه العماد رودولف هيكل في الذكرى الـ82 لعيد الاستقلال، وقع خاص في ظل توجه كل الأنظار إلى المؤسسة العسكرية وكيفية تعاملها مع المهمات الملقاة على عاتقها، وخصوصا في الجنوب، وجمع سلاح " " تحت مظلة الدولة وتطبيق القرار 1701.



جاء توقيت رسالة هيكل بعد العاصفة التي تعرض لها ومنعه من زيارة و"تطيير" جدول مواعيده مع قيادات عسكرية في البنتاغون والجيش الأميركي، في ظل التخوف من ارتدادات هذا الإجراء على المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالإدارات المتعاقبة في واشنطن منذ أواخر الخمسينيات.



ولم تنته فصول التصويب على القائد، إذ وصل الأمر، ولو بـ"الهمس السياسي"، إلى الحديث عن دفعه نحو الاستقالة وتعيين ضابط آخر يوافق "المزاج الأميركي".



درج قائد الجيش على توجيه "أمر اليوم" مرتين سنويا، في عيدي المؤسسة والاستقلال، وفي سنوات سابقة جرى توجيهه في "عيد والتحرير".



وإذا كان "أمر اليوم" لا يخرج عن الإطار العام لسياسة الحكومة ورئيس الجمهورية، فإن ضباطا سابقين يؤكدون أن مضمون بيان قائد الجيش لا ينسق عادة مع ولا مع الرئاسة الأولى، لكنه لا يخرج عن سياسات الدولة وتوجهاتها. صحيح أن هيكل استهل "أمر اليوم" بالعبارة المفتاح "أيها العسكريون"، إلا أنه في طيات السطور توجه إلى كل اللبنانيين عن قصد، وفي رسالة مدروسة بعناية لإبراز جملة من الأهداف يعمل عليها الجيش، وللإضاءة على العناصر التي تشغل المواطنين، عبر الآتي:

- الإشارة إلى أن الوطن يشهد مرحلة مصيرية مع ارتفاع منسوب التحديات ، في وقت يعمل فيه الجيش من خلال ضباطه وجنوده الذين يقدمون التضحيات "من أجل أهلكم على مساحة الوطن". وإن الثقة بالمؤسسة العسكرية تشكل الأساس في نهوض ، مع تشديد هيكل على "عدم الاكتراث ولا الإصغاء إلى حملات التشكيك والافتراء والشائعات"، في ظل مرحلة مصيرية في المؤسسة. وكان من أخطرها تصديق روايات إسرائيلية تزعم أن كوادر في "حزب الله" يستعملون آليات للجيش ويتنقلون بواسطتها في الجنوب!



ويقول عميد متقاعد عمل لسنوات في مديرية التوجيه في الجيش إن "أمر اليوم" كان محصوراً بالعسكريين بحسب الوظيفة المطلوبة منه، ودرجت التجربة على ألا يوجه إلى المواطنين، على عكس ما أراد هيكل بإيصاله إلى أكثر من معني.



- ردّ قائد الجيش على كل الذين يتهمون المؤسسة بعدم القيام بدورها في جنوب الليطاني، عندما تناول الإمكانات المحدودة التي يمتلكها والصعوبات التي تعترضه، مع التزامه تطبيق الـ1701 "والتنسيق الوثيق" مع "اليونيفيل" ولجنة "الميكانيزم"، والرد ولو بطريقة غير مباشرة على التي تساهم في منع انتشار الجيش وتسببها بتدمير الممتلكات والمنشآت. كذلك أضاء البيان على ضرورة عودة النازحين إلى بلداتهم، الأمر الذي يتلاقى مع الجهات السياسية التي تمثلهم.