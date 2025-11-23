مستشار ينكفئ عن الأضواء.. "وقفاً للحملات"

طلبت شخصية سياسية بارزة من أحد المستشارين الانكفاء "بعض الشيء عن الشاشة"، وعن الظهور، في السياسة وحتى في الأمور الإدارية، وذلك من أجل وقف الحملات التي بدأت قبل أسابيع واستعرت في الآونة الأخيرة حتى إن جهات ديبلوماسية تحدثت فيها وسألت عنها.

