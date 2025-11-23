Advertisement

لبنان

مستشار ينكفئ عن الأضواء.. "وقفاً للحملات"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1445652-638994824333532306.png
Doc-P-1445652-638994824333532306.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت شخصية سياسية بارزة من أحد المستشارين الانكفاء "بعض الشيء عن الشاشة"، وعن الظهور، في السياسة وحتى في الأمور الإدارية، وذلك من أجل وقف الحملات التي بدأت قبل أسابيع واستعرت في الآونة الأخيرة حتى إن جهات ديبلوماسية تحدثت فيها وسألت عنها. 
Advertisement
 

وبحسب المصدر، فإنه لكل هذه الأسباب طُلب من المستشار التروي والعمل بعيداً من الأضواء كي لا يسمح للمصطادين في الماء العكر بمواصلة حملتهم.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مستشار ترامب: ندعو الدعم السريع لوقف الهجمات فوراً في الفاشر
lebanon 24
23/11/2025 11:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفته التحقيقات الامنية عن "الحملة"
lebanon 24
23/11/2025 11:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار سابق للبنتاغون: أميركا لا تملك نظيرًا لـ"بوريفيستنيك" الروسي
lebanon 24
23/11/2025 11:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ماكرون لـ"الشرق": مبادرة ترامب بشأن غزة حظيت بمباركة دولية واسعة
lebanon 24
23/11/2025 11:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

العكر

ماسي

داري

ارزة

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:31 | 2025-11-23
04:24 | 2025-11-23
04:00 | 2025-11-23
03:48 | 2025-11-23
03:36 | 2025-11-23
03:33 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24