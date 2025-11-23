Advertisement

لبنان

النائب يدرس وضعه لمنع إسقاطه

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
23-11-2025 | 01:30
Doc-P-1445656-638994830289991112.webp
طلب نائب شمالي دراسة دقيقة حول وضعه الشعبي والانتخابي في أحد الاقضية لكونه أصبح على يقين بأن خصومه ومنافسيه في السياسة سوف يعمدون في الانتخابات النيابية المقبلة إذا جرت، إلى تأليف لائحتين باتجاه سياسي واحد من أجل محاولة إسقاطه. 
ولفت المصدر إلى أن النائب سوف يسعى في الأشهر الستة المتبقية للانتخابات النيابية إلى تحسين وضعه الانتخابي في هذا القضاء من خلال فتح باب الخدمات على مصراعيه، لأنه من غير الوارد نهائياً لديه ولدى تياره أن يخسر في هذا القضاء أو ألا يترشح أو يرشح أي بديل عنه.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

القضاء

الست

تيار

أليف

خاص "لبنان 24"

