النائب يدرس وضعه لمنع إسقاطه

طلب نائب شمالي دراسة دقيقة حول وضعه الشعبي والانتخابي في أحد الاقضية لكونه أصبح على يقين بأن خصومه ومنافسيه في السياسة سوف يعمدون في الانتخابات النيابية المقبلة إذا جرت، إلى تأليف لائحتين باتجاه سياسي واحد من أجل محاولة إسقاطه.

