لبنان

"سلاحٌ" مهم يمتلكهُ الجيش

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
23-11-2025 | 02:15
فعلت الطائرات المسيرة التي يمتلكها الجيش فعلها لكشفِ أماكن تجار المخدرات في البقاع وآخرهم المطلوب نوح زعيتر.
وتقول مصادر معنية بالشأن العسكري إن المسيرات مهمة جداً لتأدية مهمات أمنية نفذها الجيش بدقة متناهية، ما يشيرُ إلى أن أي عملية ليست صعبة على المؤسسة العسكرية خصوصاً في المناطق الجُردية.
 

كذلك، فإنه بإمكان هذه الطائرات توفير أكبر قدر من الحماية للعسكريين، وذلك في حال قرر الجيش تنفيذ عملية استهداف جوية أسوة بالقصف الذي طال سيارة تاجر المخدرات علي منذر زعيتر الملقب بـ"أبو سلة" قبل أشهر.
 

وذكرت المصادر أن تلك الطائرات تجعلُ من العمليات الأمنية أكثر سهولة، ما يساهم في  زيادة ضغط الحرب ضد المخدرات.

المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

