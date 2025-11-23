"سلاحٌ" مهم يمتلكهُ الجيش

فعلت الطائرات المسيرة التي يمتلكها الجيش فعلها لكشفِ أماكن تجار المخدرات في وآخرهم المطلوب .

وتقول مصادر معنية بالشأن العسكري إن المسيرات مهمة جداً لتأدية مهمات أمنية نفذها الجيش بدقة متناهية، ما يشيرُ إلى أن أي عملية ليست صعبة على خصوصاً في المناطق الجُردية.



كذلك، فإنه بإمكان هذه الطائرات توفير أكبر قدر من الحماية للعسكريين، وذلك في حال قرر الجيش تنفيذ عملية استهداف جوية أسوة بالقصف الذي طال سيارة تاجر المخدرات الملقب بـ"أبو سلة" قبل أشهر.



وذكرت المصادر أن تلك الطائرات تجعلُ من العمليات الأمنية أكثر سهولة، ما يساهم في زيادة ضغط الحرب ضد المخدرات.

