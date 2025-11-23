Advertisement

لبنان

في جزين... محاضر ضبط بحقّ أصحاب المولّدات

Lebanon 24
23-11-2025 | 07:18
Doc-P-1445773-638995044360938650.jpg
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار متابعتها المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، نفّذت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، وبمؤازرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، كشفاً ميدانياً على عدد من المولدات في قضاء جزين.

وخلال الكشف، تبيّن وجود مخالفات للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، فجرى تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين: (ع. أ.) و(أ. ح.).

وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، تمّ توقيف المدعو (ع. أ.) وتنظيم محضر عدلي بحقه، نظراً لتكراره المخالفة وعدم التزامه بالتسعيرة المعتمدة من وزارة الطاقة والمياه.
المديرية العامة لأمن الدولة

وزارة الاقتصاد والتجارة

المديرية العامة

وزارة الاقتصاد

النيابة العامة

وزارة الطاقة

قسم الإعلام

أمن الدولة

