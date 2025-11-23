في جزين... محاضر ضبط بحقّ أصحاب المولّدات

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار متابعتها المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، نفّذت مديرية الجنوب الإقليمية في ، وبمؤازرة من ، كشفاً ميدانياً على عدد من المولدات في .وخلال الكشف، تبيّن وجود مخالفات للتسعيرة الرسمية الصادرة عن والمياه، فجرى تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين: (ع. أ.) و(أ. ح.).وبناءً على إشارة الاستئنافية في الجنوب، تمّ توقيف المدعو (ع. أ.) وتنظيم محضر عدلي بحقه، نظراً لتكراره المخالفة وعدم التزامه بالتسعيرة المعتمدة من وزارة الطاقة والمياه.