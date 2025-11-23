سفير إسبانيا قلّد مستشار الرئيس ميقاتي وسام إيزابيل الكاثوليكية برتبة ضابط

Advertisement

قلّد سفير إسبانيا في خيسوس سانتوس أغوادو مستشار السيد زياد وسام إيزابيل الكاثوليكية برتبة ضابط باسم ملك اسبانيا فيليب السادس، تقديرًا لعمله كمستشار للشؤون الدولية، وذلك في احتفال اقيم في مقر السفارة الاسبانية في شارك فيه الرئيس وعقيلته وشخصيات سياسية وادارية واجتماعية.وقال السفير أغوادو في كلمته" ان السيد ميقاتي عمل بلا كلل في أصعب الظروف، وتمكّن من التحرّك بفاعلية داخل الدوائر الدبلوماسية، وان إنّ تفانيه في عمله وإخلاصه في خدمة لبنان من وراء الكواليس كانا السبب في نيله هذا التكريم".ورد السيد ميقاتي بكلمة قال فيها: يحمل هذا التكريم دلالةً عميقةً تتجاوز الفرد. إنه يعكس القيم المشتركة والاحترام المتبادل والعلاقة الطويلة الأمد بين بلدينا. إنه يرمز إلى الروابط التي نواصل تعزيزها معًا من خلال الحوار والتعاون والتفاهم.ان هذا التكريم يُلهمني لمواصلة المساهمة، بكل الطرق الممكنة، في التعاون بين لبنان وإسبانيا، وفي المُثُل الأوسع للانفتاح والتبادل الثقافي والشراكة التي يُمثلها هذا الوسام.وتوجه الى الرئيس ميقاتي بالقول: انك قائدٌ ورجل دولة حقيقي، رجلٌ لا يعرف الكراهية ولا يحمل ضغينة. لقد علمتني مواجهة التحديات السياسية بوضوح وهدوء وكرامة. ومن خلالك، تعلمت أن التفاني الحقيقي لمصلحة لبنان يجب أن يُقدم دائمًا على المصالح الشخصية، وأن يسمو فوق كل أولوية أخرى.سأظل ممتنًا لك إلى الأبد على ثقتك وإرشادك وتوجيهك."