لبنان

نتنياهو: سنُواصل فعل كل شيء مهم لمنع حزب الله من إعادة بناء قوته

Lebanon 24
23-11-2025 | 08:45
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إنّ "بنيامين نتنياهو أمر بتنفيذ العملية في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأضافت أنّ "نتنياهو أكد أنّ إسرائيل ستُواصل فعل كل شيء مهم لمنع حزب الله من إعادة بناء قوته".
 
