لبنان

أوّل تعليق إيراني على "غارة الضاحية"... هذا ما قالته السفارة الإيرانيّة لدى لبنان

Lebanon 24
23-11-2025 | 09:00
تعليقاً على الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، كتبت السفارة الإيرانية لدى لبنان عبر حسابها على "اكس": 
"تتوسع مساحة الاعتداءات الاجرامية لتشمل الضاحيةَ الجنوبيةَ لبيروت، بتوقيعٍ واضح من الكيان الإسرائيلي الارهابي الذي لا يتورّع عن تهديد الآمنين من أبناء الشعب اللبناني العزيز. غير أنّ هذه الاعتداءات الجبانة لن تنال من عزيمة أصحابِ الحق، ولن تُضعف إرادتهم الراسخة في مواجهة الظلم". 
