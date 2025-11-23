Advertisement

لبنان

كاتس: مصممون على الاستمرار في سياسة فرض الضغط الأقصى في لبنان

Lebanon 24
23-11-2025 | 09:18
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "لن نسمح بالعودة إلى الواقع الذي كان قبل 7 تشرين الاول 2023".
وأضاف كاتس: "رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وأنا مصممان على الاستمرار في سياسة فرض الضغط الأقصى في لبنان".
لبنان

عربي-دولي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

يسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الإسرائيلي

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

