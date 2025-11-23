جعجع: أدعو مجلس الوزراء إلى جلسة طارئة لوضع قراري مجلس الوزراء في 5 و7 آب موضع التنفيذ

كتب رئيس حزب القوات سمير جعجع عبر حسابه على "اكس":

Advertisement

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، دولة رئيس الحكومة اللبنانية، لمواجهة الاعتداء الذي استهدف اليوم الضاحية الجنوبية، لا نستطيع التصرف كالعادة: مهاجمة ولعنها، والتقدُّم بشكوى إلى مجلس الأمن. فهذه الخطوات لم تُفِد يوما بشيء، وعلى الأكيد لن تفيد اليوم.



إذا كان لدينا أي طريقة، وأؤكد أي طريقة، لإقامة توازن عسكري شرعي يمكِّننا من إيقاف الهجمات الاسرائيلية على ، وإذا كان لدينا أي وسيلة لتحقيق ذلك، فلنعتمدها فورا.



أما إذا لم يكن لدينا هذا الخيار، وكما هو واضح وجلي، فلا يبقى أمامنا إلا طريق واحد لا غير:



الاستعانة بأصدقاء لبنان، غربا وشرقا، وفي طليعتهم الأميركية والمملكة العربية ، مع محبتي واحترامي للآخرين جميعاً، وذلك للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من لبنان.



ان ما تطلبه الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان هو قيام دولة فعلية في لبنان فحسب، تحتكر السلاح كله والقرارين العسكري والأمني كليا. وأصلاً، وقبل ان يكون هذا مطلبا لواشنطن والرياض وسائر العواصم الغربية والعربية، كان مطلبنا جميعا نحن اللبنانيين، بدءا باتفاق الطائف، مرورا بقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، وليس انتهاء باتفاقية 27 تشرين الثاني 2024 وقراري في 5 و7 آب 2025.



فخامة الرئيس، دولة الرئيس،



أتمنى دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة طارئة لوضع قراري مجلس الوزراء في 5 و7 آب موضع التنفيذ، وإجراء مشاورات سريعة وفي العمق وبالتفاصيل كلها مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وبقية أصدقاء لبنان، للاستعانة بقدراتهم على وقف الاعتداءات نهائيا، وسحب إسرائيل من لبنان، والعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949.