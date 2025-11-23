Advertisement

لبنان

بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:26
أفادت معلومات صحافية أن لجنة "الميكانيزم" تبلغت بأن اغتيال إسرائيل للقيادي البارز في حزب الله هيثم علي الطبطبائي لن يشكل تصعيدًا إلا إذا ردّ عليه الحزب.
