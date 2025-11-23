Advertisement

لبنان

5 شهداء و28 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة على حارة حريك

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1445860-638995170698543310.jpg
Doc-P-1445860-638995170698543310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم، أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثمانية وعشرين آخرين بجروح.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سلسلة إدانات بعد غارة حارة حريك
lebanon 24
24/11/2025 03:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطوا في غارة حارة حريك.. حزب الله ينعى شهداءه
lebanon 24
24/11/2025 03:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان و20 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
24/11/2025 03:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عن هدف غارة حارة حريك.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
24/11/2025 03:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

بيروت

شهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24