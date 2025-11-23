5 شهداء و28 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة على حارة حريك

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم، أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثمانية وعشرين آخرين بجروح.

