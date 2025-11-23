Advertisement

لبنان

للمرة الثالثة.. شعبان نقيبا للاطباء البيطريين

Lebanon 24
23-11-2025 | 11:49
انتخب الاطباء البيطريون في فندق " لانكستر " الحازمية مجلس نقابة جديدا، بعد فوز  النقيب السابق الدكتور  ايهاب شعبان بالتزكية  للمرة الثالثة. 
وانتخب الاطباء أعضاء المجلس الجديد بعد ترشح 14 عضوا،  وقد فاز  كل من: 

الدكتور الياس نقولا  137   صوتا

الدكتور ريتا عقيقي 115   صوتا

الدكتور ماهر يحيى 113   صوتا

الدكتور فراس العفي 112  صوتا

الدكتور جاد النشار 102  صوتا

الدكتور ديب الغوش 100 (الوكالة الوطنية للإعلام)
