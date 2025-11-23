عن هيثم علي الطبطبائي.. هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي (فيديو)

زعم المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي نجاح العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في حارة حريك حيث تم استهداف هيثم قائد أركان ، حسب قوله.

وزعم أدرعي، أن الطبطبائي عين مسؤولا عن إدارة القتال ضد حيث شغل منصب رئيس أركان الحزب.

وانضم الطبطبائي إلى الحزب في الثمانينيات، حيث شغل مناصب بارزة، منها قائد وحدة ومسؤول العمليات لحزب الله في . في اطار مهامه في سوريا عزز تموضع الحزب في سوريا، حسب أدرعي.

وقال أدرعي أنه خلال الحرب عين قائدا لعمليات الحزب.