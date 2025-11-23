Advertisement

لبنان

عن هيثم علي الطبطبائي.. هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2025 | 11:55
زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نجاح العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في حارة حريك حيث تم استهداف هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله، حسب قوله.
وزعم أدرعي، أن الطبطبائي عين مسؤولا عن إدارة القتال ضد إسرائيل حيث شغل منصب رئيس أركان الحزب.
وانضم الطبطبائي إلى الحزب في الثمانينيات، حيث شغل مناصب بارزة، منها قائد وحدة الرضوان ومسؤول العمليات لحزب الله في سوريا. في اطار مهامه في سوريا عزز تموضع الحزب في سوريا، حسب أدرعي.
 
وقال أدرعي أنه خلال الحرب عين قائدا لعمليات الحزب.
 
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
lebanon 24
24/11/2025 03:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
lebanon 24
24/11/2025 03:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجوم على منطقة سكنية في ضاحية بيروت والاغتيال الجبان للقائد الكبير الشهيد هيثم الطبطبائي
lebanon 24
24/11/2025 03:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
lebanon 24
24/11/2025 03:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

علي الطبطبائي

افيخاي ادرعي

حزب الله

هيثم علي

إسرائيل

الرضوان

افيخاي

16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
