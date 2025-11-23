مفتي طرابلس يصل سيدني لحضور لقاءات مع الجالية اللبنانية

وصل مفتي إمام إلى مطار سيدني الدولي، حيث استقبله حشد من الشخصيات والاجتماعية من أبناء في ، يتقدّمهم رئيس الجمعية الإسلامية حافظ علم الدين، ومسؤولون في AFIC ودار وعدد من ممثلي الجمعيات .

وقد أعدّت الجمعية الإسلامية اللبنانية برنامجاً حافلاً لزيارة المفتي يشمل سلسلة لقاءات مع أبناء الجالية اللبنانية والإسلامية على مدى يومين في المعهد الشرعي الإسلامي في لاكمبا – سيدني. (الوكالة الوطنية للإعلام)