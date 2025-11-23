Advertisement

لبنان

مفتي طرابلس يصل سيدني لحضور لقاءات مع الجالية اللبنانية

Lebanon 24
23-11-2025 | 12:21
وصل مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام إلى مطار سيدني الدولي، حيث استقبله حشد من الشخصيات الدينية والاجتماعية من أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا، يتقدّمهم رئيس الجمعية الإسلامية حافظ علم الدين، ومسؤولون في AFIC ودار الفتوى وعدد من ممثلي الجمعيات اللبنانية.
وقد أعدّت الجمعية الإسلامية اللبنانية برنامجاً حافلاً لزيارة المفتي يشمل سلسلة لقاءات مع أبناء الجالية اللبنانية والإسلامية على مدى يومين في المعهد الشرعي الإسلامي في لاكمبا – سيدني. (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوكالة الوطنية للإعلام

الجالية اللبنانية

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الشيخ محمد

أستراليا

الدينية

