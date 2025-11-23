وفد من "حماس" يعزّي عائلات شهداء عين الحلوة ويزور الجرحى

قام وفد من "حركة الإسلامية – " في بزيارة العائلات التي تضررت منازلها جراء الغارة الاسرائيلية على ملعب التي أسفرت عن استشهاد 13 شخصاً، مؤكداً وقوف الحركة إلى جانب أهالي المخيم.

كما زار أعضاء الوفد الجرحى للاطمئنان على أوضاعهم، متمنين لهم الشفاء العاجل وحفظ أهل المخيم والشعب الفلسطيني من كل سوء وغدر. (الوكالة الوطنية للإعلام)