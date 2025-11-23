Advertisement

لبنان

وفد من "حماس" يعزّي عائلات شهداء عين الحلوة ويزور الجرحى

Lebanon 24
23-11-2025 | 13:59
A-
A+
Doc-P-1445922-638995285336190595.png
Doc-P-1445922-638995285336190595.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام وفد من "حركة المقاومة الإسلامية – حماس" في مخيم عين الحلوة بزيارة العائلات التي تضررت منازلها جراء الغارة الاسرائيلية على ملعب كرة القدم التي أسفرت عن استشهاد 13 شخصاً، مؤكداً وقوف الحركة إلى جانب أهالي المخيم.
Advertisement
 
كما زار أعضاء الوفد الجرحى للاطمئنان على أوضاعهم، متمنين لهم الشفاء العاجل وحفظ أهل المخيم والشعب الفلسطيني من كل سوء وغدر. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية زار جرحى مجزرة عين الحلوة
lebanon 24
24/11/2025 03:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق لـ"حماس" بعد "مجزرة عين الحلوة"
lebanon 24
24/11/2025 03:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "لبنان24": عدد كبير من الشهداء في استهداف عين الحلوة وعمليات الاغاثة مستمرة
lebanon 24
24/11/2025 03:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هنا سيُدفن شهداء مخيم عين الحلوة
lebanon 24
24/11/2025 03:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

مخيم عين الحلوة

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

عين الحلوة

عين الحلو

كرة القدم

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24