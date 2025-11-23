Advertisement

لبنان

نديم الجميل: لا حماية للبنان من دون تسليم السلاح

Lebanon 24
23-11-2025 | 14:34
كتب النائب نديم الجميل عبر منصة "اكس":"كم مرّة بعد لازم تنقصف الضاحية وتخترب بيوت العالم، حتّى يفهموا إنه لا غطاء دوليا، وحماية للبنان من دون تسليم السلاح وتفكيك بنية حزب الله العسكريّة؟".
