Advertisement

لبنان

سقطوا في غارة حارة حريك.. حزب الله ينعى شهداءه

Lebanon 24
23-11-2025 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1445937-638995330646907775.jpg
Doc-P-1445937-638995330646907775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى حزب الله في بيان الشهداء قاسم حسين برجاوي "ملاك" مواليد عام 1979 من بلدة الباشورة في بيروت وسكان منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، ومصطفى أسعد برو "الحاج حسن" مواليد عام 1989 من بلدة شمسطار في البقاع وسكان مدينة بيروت، والشهيد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام وسكان بلدة طليا في البقاع، وإبراهيم علي حسين "أمير" مواليد عام 1990 من بلدة عيترون وسكان بلدة حاريص في جنوب لبنان، والذين ارتقوا شهداء فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement


مواضيع ذات صلة
5 شهداء و28 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة على حارة حريك
lebanon 24
24/11/2025 03:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة إدانات بعد غارة حارة حريك
lebanon 24
24/11/2025 03:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عن هدف غارة حارة حريك.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
24/11/2025 03:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
lebanon 24
24/11/2025 03:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24

إبراهيم علي

جنوب لبنان

حزب الله

علي حسين

إسرائيل

الشهداء

أبو علي

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24