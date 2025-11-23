سقطوا في غارة حارة حريك.. حزب الله ينعى شهداءه

Advertisement

نعى في بيان حسين برجاوي "ملاك" مواليد عام 1979 من بلدة الباشورة في وسكان منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، ومصطفى أسعد برو "الحاج حسن" مواليد عام 1989 من بلدة شمسطار في وسكان مدينة بيروت، والشهيد رفعت أحمد حسين " " مواليد عام 1982 من بلدة حام وسكان بلدة طليا في البقاع، وإبراهيم "أمير" مواليد عام 1990 من بلدة عيترون وسكان بلدة حاريص في ، والذين ارتقوا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.