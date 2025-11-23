Advertisement

لبنان

بعد غارة الضاحية.. زحمة في الكواليس السياسية

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
23-11-2025 | 15:45
اعادت الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بعد ظهر اليوم القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي، خلط الأوراق على الساحة الداخلية، لا سيما وانه من الاغتيالات القليلة التي استهدفت الضاحية عقب وقف اطلاق النار.
وأشارت المعلومات الى ان اتصالات تجري بين مراكز القرار للحد من تداعيات الاغتيال ومن امكان رد حزب الله على الغارة بما قد يجر البلاد الى مزيد من الانزلاق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

علي الطبطبائي

حزب الله

هيثم علي

طبطب

خاص "لبنان 24"

