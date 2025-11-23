بعد غارة الضاحية.. زحمة في الكواليس السياسية

Advertisement

اعادت الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بعد ظهر اليوم القيادي في هيثم ، خلط الأوراق على الساحة الداخلية، لا سيما وانه من الاغتيالات القليلة التي استهدفت الضاحية عقب وقف اطلاق النار.وأشارت المعلومات الى ان اتصالات تجري بين مراكز القرار للحد من تداعيات الاغتيال ومن امكان رد حزب الله على الغارة بما قد يجر البلاد الى مزيد من الانزلاق.